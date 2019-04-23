Татар-информ

23 апреля 2019, 17:00

Экономика и финансы

В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ

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Экономика и финансы

В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ

Сертификаты об успешном окончании обучения получили 14 студентов.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 23 апреля, в Набережночелнинском институте К(П)ФУ состоялся выпуск первого в Татарстане набора Банковской школы ВТБ. Сертификаты об успешном окончании обучения получили 14 студентов вуза.

Проект ВТБ по бесплатному обучению студентов основам банковского бизнеса стартовал в регионе в конце ноября 2018 года. Его участниками стали студенты старших курсов экономического факультета (отделения финансового менеджмента и экономической безопасности). Лучшие выпускники школы получили сертификаты о дополнительной профессиональной подготовке и будут приглашены на работу в ВТБ, а также получат возможность прохождения практики в банке.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала достигнутый результат: «Профессиональная и сильная команда – это основа нашего бизнеса. Я рада, что мы перешли на новый уровень взаимодействия с КФУ. Это прекрасная возможность привлекать в банк лучших молодых специалистов. Такое сотрудничество позволяет студентам получить не только новые практические знания и навыки, но и в дальнейшем – работу в одном из крупнейших банков страны».

Директор Набережночелинского института КФУ Махмут Ганиев отметил: «Взаимодействие с реальной банковской сферой в области образования для нашего вуза является инновацией. Такая программа дополнительного образования позволила студентам экономического направления ознакомиться с актуальными трендами финансовой отрасли, пройти обучение и тестирование, по итогам которого лучшие студенты получили приглашение на собеседование в банк на стажировку и практику. Надеемся на долгосрочное сотрудничество». 

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