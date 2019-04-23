Ак Барс Банк и Ак Барс Финанс запустили мобильное приложение для инвестирования

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Ак Барс Банк и Ак Барс Финанс запустили мобильное приложение AK BARS TRADE, которое позволяет пользователю самостоятельно торговать на финансовых рынках с помощью смартфона в режиме онлайн.

Пользователям AK BARS TRADE доступны онлайн котировки финансовых инструментов, а также графики с историческими данными. Клиенты могут покупать и продавать акции, облигации, иностранную валюту, фьючерсы, инвестиционные паи, торгуемые в секциях Московской биржи, и акции иностранных компаний, представленные на Санкт-Петербургской бирже. Следить за динамикой изменения стоимости инвестиционного портфеля теперь можно круглосуточно.

«Внедрение удобных онлайн-сервисов для наших клиентов — одно из основных направлений в развитии Ак Барс Банка. Благодаря новому мобильному приложению AK BARS TRADE пользователь получает доступ к популярным инвестиционным продуктам из любой точки мира. Безопасность инвестиционных операций обеспечивается современными технологиями — Touch ID, Face ID или Passcode», — отметил Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка.

В мобильном приложении Ак Барс Онлайн 3.0 клиенты могут дистанционно открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий физическому лицу получить 13% от вложенных средств в виде налогового вычета. В мобильном приложении Ак Барс Онлайн 3.0 клиент может пополнить без комиссии брокерский счет или ИИС, открытые в Ак Барс Финанс, а затем совершать торговые операции и контролировать свои инвестиции в торговом мобильном приложении AK BARS TRADE.

«Приложение AK BARS TRADE имеет интуитивно понятный интерфейс и будет полезно как опытным инвесторам, так и новичкам. В приложении можно подавать заявки на биржевые сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов и настроить уведомления о достижении заданной цены. В дальнейшем мы планируем расширить функционал нашего приложения — настроить подачу неторговых поручений, определять риск-профиль клиента, предоставлять аналитические материалы, делиться торговыми идеями и выставлять торговые стоп-заявки», — прокомментировала Марина Садовникова, генеральный директор Ак Барс Финанс.

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