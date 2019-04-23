Фестиваль «Руками женщины» в Москве объединит любительниц хендмейда из России и других стран

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В московском конгресс-центре «Центр международной торговли» 3 и 4 ноября текущего года пройдет II Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». Его участницами станут мастерицы в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежных государств, отмечают организаторы мероприятия.

«Руками женщины» – это фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов и хендмейда. В его рамках будут организованы показы этномоды, фотовыставки и концерты с этнографическими коллективами.

Участницы фестиваля смогут показать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить услуги и технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. Среди гостей мероприятия будут художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества и хендмейда, дизайнеры, представители других творческих направлений.

Для участия в фестивале «Руками женщины» необходимо зарегистрироваться на сайте – www.handswomen.ru. Это можно сделать уже сейчас.

В рамках мероприятия будет представлена фотовыставка «Мир глазами жен российских дипломатов» из более чем 170 фотографий, сделанных в 32 странах супругами дипломатических работников.

На фестивале будут выбраны 15 победительниц, которые будут награждены дипломами, подарками и призами. В дальнейшем будут организованы их персональные выставки на территории страны и за рубежом. При этом все участницы мероприятия также получат соответствующие дипломы.

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