(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Уроженка Казани МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом в своем Instagram сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

«Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах», – написала Соколова.

По ее словам, серьезное ДТП произошло по дороге в аэропорт, куда певица направлялась, чтобы попасть в Москву на сьемки клипа. Она отметила, что певица теперь пробудет в медучреждении около месяца, ее состояние стабильное и угрозы для жизни нет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.