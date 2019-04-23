Татар-информ

23 апреля 2019, 16:32

Официальная хроника

Президент Татарстана призвал шире использовать IT-технологии для борьбы с наркобизнесом

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Официальная хроника

Президент Татарстана призвал шире использовать IT-технологии для борьбы с наркобизнесом

Фото: tatarstan.ru

В Кукморе прошло выездное заседание антинаркотической комиссии республики.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел выездное заседание антинаркотической комиссии в Кукморе, сообщает пресс-служба главы республики.

В работе заседания участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, члены антитеррористической комиссии в республике, руководители министерств, ведомств и территориальных федеральных структур, а также главы муниципалитетов Татарстана.

На заседании подвели итоги работы по противодействию распространению наркотиков и психотропных веществ и профилактике наркотизации населения в республике в прошлом году и определены задачи на текущий.

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В Татарстане возможно решать важные социальные задачи благодаря его экономическому потенциалу, отметил Рустам Минниханов, открывая заседание. «Главным критерием нашей работы было и остается качество жизни населения», — сказал он. Противодействие распространению наркомании — это неотъемлемая часть государственной политики Татарстана.

С основным докладом выступил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. По его словам, за последние 5 лет на реализацию антинаркотических проектов и поддержку деятельности НКО в республике были выделены значительные средства. Благодаря этому тенденция роста распространенности наркомании была приостановлена, а заболеваемость и смертность снизилась. Кроме того, на выделенные средства существенно укрепили материально-техническую базу наркологических учреждений.

В Татарстане насчитывается 9 государственных реабилитационных центров для наркозависимых. В Казани в центре «Роза ветров» успешно реализуется 7 программ по реабилитации наркозависимых, за 13 лет работы помощь получили более 2 тыс. человек, 60% из которых находятся в стойкой ремиссии.

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Благодаря развитию IT-технологий границы распространения информации расширились, отметил Рустам Нигматуллин. В числе этой информации — сведения о незаконном обороте наркотиков. В прошлом году в Татарстане заблокировали 750 интернет-страниц, где содержались упоминания о наркотических средствах.

На заседании также выступили глава Минздрава РТ Марат Садыков и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Подводя итоги заседания, Президент РТ подчеркнул, что Минобрнауки республики должно разработать меры, которые будут направлены на более эффективное раннее выявление употребления наркотиков, а также усилить адресность работы с подростками из группы риска и их семьями. Минздраву он поручил работать над развитием реабилитационных центров государственного сегмента.

«Правоохранительным органам необходимо принять эффективные меры по недопущению роста предложения запрещенных веществ на территории республики, расширить взаимодействие с коллегами из других регионов, шире использовать возможности ИТ-технологий, внедрять новые методы борьбы с наркобизнесом», — сказал Рустам Минниханов.

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Он также поручил активно работать с молодежью и реализовывать адресные социальные проекты.

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