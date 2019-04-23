Благотворительный «Фонд Хайруллина» стал победителем конкурса «Благотворитель года-2018»

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Вчера, 22 апреля, на торжественной церемонии награждения победителей Республиканского конкурса директору благотворительного «Фонда Хайруллина» был вручен диплом «Благотворитель года-2018».

Заслуженную награду «Фонд Хайруллина» получил в номинации «Благотворительные фонды». Примечательно, что почетное звание фонду присваивается уже восьмой год подряд.

Основатель фонда, депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, на чьи средства функционирует «Фонд Хайруллина», определяет свою жизненную позицию так: «В обществе должна быть потребность оказания помощи ближнему, мы должны ее воспитывать».

Депутат считает, что люди, находящиеся по той или иной причине в сложной жизненной ситуации, должны быть уверены, что всегда найдется тот, кто протянет руку помощи.

«Я 48 из 53 недель в году бываю в деревнях. Ко мне на приемах очень часто обращаются с личными проблемами — по состоянию здоровья, за помощью по лечению и реабилитации взрослых и детей. К сожалению, не всегда государство может решить эти проблемы за счет бюджета. Речь идет о сотнях людей, и примерно половина из них приходят с серьезными болячками. Движение благотворительности в Татарстане на очень высоком уровне, и это очень важно. А вы представьте, если каждый татарстанец не пожалеет своей помощи ближнему, пусть это будет небольшая, посильная для него сумма — 50, 100 или 500 рублей... Добрые дела всегда начинаются с малого. И тогда мы сможем помочь еще большему количеству людей», — говорит Айрат Хайруллин.

Основная миссия благотворительного «Фонда Хайруллина» — это оказание благотворительной помощи социально незащищенным: инвалидам, пенсионерам, несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей и другим нуждающимся. Кроме того, каждый год фонд организует более 10 масштабных акций, приуроченных к Декаде пожилых, Декаде инвалидов, к новогодним праздникам, Дню защиты детей, Дню Победы.

Депутат активно поддерживает талантливую молодежь, большое внимание уделяется организации спортивных соревнований в сельской местности. Турниры такого уровня собирают детские и молодежные команды со всего Татарстана, и «Фонд Хайруллина» оказывает содействие в приобретении спортинвентаря для подготовки к соревнованиям в течение года и призов для победителей.

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