Инициативу Татарстана по увеличению возраста для покупки оружия поддержал Совет законодателей России

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Совет законодателей России при Федеральном Собрании РФ поддержал законодательные инициативы Татарстана, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Сегодня среди инициатив регионов обсудили и предложения Госсовета Татарстана, направленные на совершенствование ограничений оборота гражданского оружия. Члены комиссии считают, что предлагаемые изменения федерального законодательства в том числе усилят меры безопасности в образовательных организациях», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре прошлого года парламент республики вынес на рассмотрение Государственной Думы две законодательные инициативы, предполагающие внесение изменений в Федеральный закон «Об оружии» и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Изменения связаны с повышением с 18 лет до 21 года возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия. Кроме того, они предусматривают меры, направленные на формирование ответственного отношения к владению оружием.

Решение комиссии Совета законодателей о поддержке законодательных инициатив Татарстана направлено в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комиссии по вопросам интеграции Республики Крым и города Севастополя в правовую систему России. В заседаниях комиссий, Президиума и Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Во второй половине дня глава парламента встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным и обсудил с ним актуальные проблемы конституционного законодательства. Фарид Мухаметшин также пригласил Валерия Зорькина посетить Казань.

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