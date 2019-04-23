Рустам Минниханов: Обеспечение мира в многонациональном Татарстане – общая задача

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел выездное заседание антитеррористической комиссии в Кукморе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В работе заседания участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, члены антитеррористической комиссии в республике, руководители министерств, ведомств и территориальных федеральных структур, а также главы муниципалитетов Татарстана.

С докладом выступил секретарь Совбеза РТ Рафаиль Гильманов. По его словам, в Татарстане с 2016 года в рамках межведомственных рабочих групп ведется адресная работа с лицами категории особого внимания. В прошлом году удалось найти новые формы взаимодействия с религиозными и некоммерческими организациями и вовлечь подопечных рабочих групп и их близких в позитивные формы досуга и занятости. Образовательные организации помогают в адаптации детей, также в прошлом году решались вопросы по трудоустройству взрослых.

Благодаря принятым мерам были достигнуты положительные результаты, отметил Гильманов. В работе комиссий есть существенные резервы, поэтому муниципальные образования должны активнее участвовать в этих мероприятиях.

Далее выступил вице-премьер РТ — глава Минобрнауки Рафис Бурганов. Он рассказал, что в республике наблюдается рост числа школьников, которые осваивают образовательные программы в семейной форме. Чаще всего это продиктовано религиозными убеждениями. Однако те, кто учится дома, сдают ЕГЭ по некоторым предметам хуже, чем те, кто обучается очно.

Изучение химии и физики требует наличия лабораторий, специальных приборов и прочего, заметил Рустам Минниханов. Доступ к необходимому оборудованию можно получить только в школах.

Важно сократить дистанцию между подростками и взрослыми, работающими в образовательных учреждениях, рассказал глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов. По его словам, особенно значима роль педагогов, психологов в школах, тренеров и специалистов в подростковых клубах. «Именно эти специалисты должны вовремя услышать, выявить потенциальный риск в поведении подростка, адекватно на это отреагировать, правильно его занять чем-то полезным», — сказал министр.

Обеспечение мира и безопасности в многонациональном Татарстане — это общая задача, подчеркнул Рустам Минниханов. «Важно привлечь к данной работе общественные объединения, религиозные организации, а также мобилизовать все возможные резервы», — сказал он, отметив необходимость более тесного межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне.

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