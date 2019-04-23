Полицейские изъяли в Набережных Челнах почти две тысячи литров поддельного алкоголя

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Правоохранители изъяли в Набережных Челнах почти две тысячи литров поддельного алкоголя, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам задержали местного жителя, у которого в гараже обнаружили поддельное спиртное, разлитое в бутылки из-под водки, коньяка и шампанского известных торговых марок, а также в пятилитровые канистры без этикеток», – рассказал источник агентства.

В процессе расследования были также задержаны двое челнинцев, которые отвечали за сбыт обнаруженного контрафакта. В их гаражах также нашли спиртосодержащую жидкость в больших объемах.

В итоге объем изъятого спиртного составил 1765 литров. На акцизных марках, наклеенных на бутылки с алкоголем, обнаружены следы подделки, а образцы спиртного отправлены на исследование.

«В действиях подозреваемых усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"», – отметил источник агентства.

Если их вина будет доказана, им может грозить до шести лет заключения.

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