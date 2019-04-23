Победителей Международной олимпиады по татарскому языку назовут на Форуме родных языков в Казани

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Казани 25 апреля пройдет Всероссийский форум родных языков. На мероприятии подведут итоги VII Международной олимпиады по татарскому языку и всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илхам», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В финале Международной олимпиады по татарскому языку участвуют 232 школьника 8 – 11-х классов из Татарстана, а также 37 учащихся и студентов из Финляндии, Франции, США, Австралии, Великобритании, Турции, Канады, Казахстана, Японии, Узбекистана, Киргизии, Эстонии, Китая, ОАЭ, Азербайджана. Кроме того, в состязаниях принимает участие 191 учащийся из Крыма, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Москвы, Астраханской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Новосибирской и других областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Участники олимпиады проходят письменный тур по татарскому языку и литературе, по истории татарского народа и республики. В устном туре необходимо защитить работу на тему «Татарстан в современном мире».

«Для сохранения и развития татарского языка, привлечения интереса обучающихся к литературе, искусству, выявления одаренных и талантливых детей проводится всероссийский конкурс юных поэтов и писателей “Илхам” (“Вдохновение”)», – отмечается в сообщении министерства.

Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций Татарстана и регионов России по таким номинациям, как поэзия, проза, драматургия и журналистика. Всего на конкурс было заявлено 1624 работы из Татарстана и десять – из других субъектов Федерации.

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