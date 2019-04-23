На 2 млн рублей больше потратит Татарстан в этом году на уничтожение грызунов

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Более 59 млн рублей выделит Правительство Татарстана из бюджета республики на уничтожение грызунов в парках, скверах и детских лагерях региона. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Ежегодно из бюджета выделяются средства на профилактические обработки территорий. На 2019 год выделено более 59 млн рублей на проведение дератизации (комплексные меры по уничтожению грызунов – прим. Т-и) открытых территорий. Это почти на 2 млн рублей больше, чем в 2018 году», – сообщила спикер.

«В прошлом году, для сравнения, общий объем дератизационных работ составил 11 тыс. 180 га. Это на 30% больше, чем мы обработали в 2017 году», – добавила санитарный врач.

Грызунов ежегодно уничтожают на территории парков, скверов, кладбищ, мест отдыха, летних лагерей.

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