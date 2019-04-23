Минлесхоз РТ просит предоставить бюджетным лесхозам доступ к вырубке деревьев

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство лесного хозяйства Татарстана просит предоставить бюджетным предприятиям лесного хозяйства доступ к вырубке деревьев. Об этом глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

Из-за того, что татарстанская древесина не востребована в промышленности, предприятия малого и среднего бизнеса не проявляют интереса к торгам, организованным ведомством, пояснил собеседник агентства.

«На сегодняшний день расчетная лесосека республики составляет порядка 2,4 млн га – это в год должно быть вырублено. Спелый лес необходимо вырубать, чтобы на готовой почве высаживать свежий лес, – пояснил Кузюров. – Татарстан считается малолесной республикой. У нас северная часть в основном хвойная, Закамье – это мелколиственные породы (береза, осина). Они в промышленности не востребованы».

Лесхозы как бюджетные организации не имеют права участвовать в аукционах. Поэтому в настоящий момент профильная структура Министерства природных ресурсов и экологии РФ по инициативе регионов (в том числе и Татарстана) внесла в Госдуму соответствующую законодательную инициативу.

«Скорее всего, на те “делянки“, которые не будут проданы через аукционы, будет предоставлено разрешение вырубать площади лесхозам. По крайней мере, так у нас будет возможность сажать новые леса», – объяснил министр. И добавил: «Но есть опасения у Минфина и Минэкономики, что таким образом мы будем ущемлять бизнес. Все регионы разные, древесина востребована по-разному».

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