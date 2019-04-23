(Набережные Челны, 23 апреля, «Татар-информ»). Дело полицейского, «сливавшего» сведения об умерших гробовщику, передано в суд Набережных Челнов, сообщили в прокуратуре Автограда.

По версии следствия, бывший сотрудник дежурной части челнинской полиции сообщал сведения об умерших горожанах компании, занимающейся оказанием ритуальных услуг. За каждое сообщение гробовщик платил осведомителю по тысяче рублей. Всего в уголовном деле фигурирует десять эпизодов.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного разбирательства.

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