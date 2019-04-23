Таткнигоиздат представит свои книги на ярмарке Eurasian Book Fair в казахстанском Нур-Султане

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство представит свои книги на IV Евразийской международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2019, которая пройдет с 24 по 27 апреля в столице Казахстана Нур-Султане (бывшей Астане). Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Eurasian Book Fair является крупнейшим культурно-просветительским мероприятием в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

В выставке примут участие 90 компаний из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья – России, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Турции, Китая, Ирана, Польши, Бельгии, Латвии, Украины и Узбекистана.

Татарстан представят лучшие книги Татарского книжного издательства. Среди них будет художественная и историческая литература, учебные пособия, словари, богато иллюстрированные книги-альбомы, красочные детские издания и многое другое. Стенд Таткнигоиздата расположится в центральном павильоне выставочного центра «Корме».

Основная цель международной книжной выставки-ярмарки – пропагандировать литературу, поддерживать и развивать литературное наследие стран-участниц, формировать читательскую культуру. Участников выставки ждут более 150 мероприятий. Почти столько же презентаций вовлекут посетителей в захватывающие литературные экскурсии, таинственные поэтические маршруты, встречи с авторами, издателями, художниками и полиграфистами.

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