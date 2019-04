В рамках премии Where to Eat в Казани выберут лучший ресторан национальной кухни

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В рамках независимой ресторанной премии Where to Eat в Казани выберут лучший ресторан национальной кухни. Об этом на пресс-конференции в отеле Kazan Palace by Tasigo, на базе которого и пройдет турнир, сообщила генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина.

«В Татарстане будет введена номинация “Лучший ресторан национальной кухни”. Этой номинации нет в других регионах, потому что там нет такой специфики и потребности», – прокомментировала спикер.

Тиусонина также рассказала, что соревнования в Казани будут проходить 11 октября. Жюри из 100 независимых экспертов выберет лучшего шеф-повара, сомелье, ресторанного обозревателя года. Также журналисты и блогеры определят победителя в номинации «Выбор СМИ». По итогам голосования будет сформирован топ-10 лучших ресторанов города.

По словам генпродюсера премии, выбор будет абсолютно прозрачным – члены жюри не ограничены и вправе сами выбирать любые понравившиеся рестораны, кафе и бары. Единственное условие – их владельцами не должны оказаться родственники судей.

«Экспертам раздают анкеты, они совершенно пустые. В десяти графах они могут обозначить любой ресторан, бар, кафе. Мы не ставим какие-то определенные критерии. В коллегию экспертов войдут журналисты, рестораторы, представители HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства – прим. Т-и) – все, кто имеет отношение к ресторанному бизнесу. Главное условие – собственные рестораны и рестораны родственников не могут быть в анкете», – пояснила Тиусонина.

Независимая ресторанная премия Where to Eat была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Помимо Татарстана, ее присуждают в Москве, в Санкт-Петербурге, на юге России и на Урале.

