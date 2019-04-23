Обвиняемый по делу об убийстве студента из Чада признался в нападении на уроженца Афганистана

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде РТ обвиняемый по делу об убийстве темнокожего студента Роман Халилов признался в нападении на уроженца Афганистана.

Как следует из материалов дела, нападение было совершено 17 февраля 2017 года, когда Махмут Халимзай возвращался домой с двумя детьми – двухлетним сыном и десятилетней дочерью. В суде пострадавший рассказал, что двое молодых людей набросились на него с кастетом и перцовым баллончиком.

«Я совершил только одно преступление – напал на Халимзай, который меня опознал. Я нанес ему удар и убежал. Да, с потерпевшим были дети, и мне очень жаль, что так произошло. Я сам отец, у меня есть сын, ему два года. Получилось все спонтанно, он первый на меня замахнулся, я ударил его один раз кулаком по лицу», – рассказывает Халилов.

При этом подсудимый отметил, что перцового баллончика при нем не было. Причастность к другим преступлениям Роман Халилов продолжает отрицать.

«Он говорит, что его бил Архипов, а его бил я. Почему он так говорит, я не знаю», – признался Халилов.

Халилов обвиняется в нескольких нападениях на иностранцев, в том числе и в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада, а также в поджоге автомобиля и организации экстремистского сообщества.

Все показания, которые допрошенные свидетели дали против него, Халилов считает ложными.

«Эти люди лгут, у них нет совести», – сказал подсудимый.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде РТ с участием присяжных заседателей рассматривают дело об убийстве темнокожего студента КФУ. По версии следствия, единственной причиной нападения стала межнациональная ненависть. Обвиняемыми по делу проходят Руслан Архипов и Роман Халилов. Вместе с ними на скамье подсудимых оказались Адель Аскаров и Ростислав Малахов, которым предъявлено обвинение в разжигании межнациональной ненависти и участии в экстремистском сообществе.

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