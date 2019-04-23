Татар-информ

23 апреля 2019, 20:36

Духовная жизнь

Фонд «Ярдэм» в Казани отметил 12-летие со дня основания

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Духовная жизнь

Фонд «Ярдэм» в Казани отметил 12-летие со дня основания

В ближайшее время фонд планирует построить Религиозный комплекс изучения Корана «Сулейман» в поселке Левченко.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Казани прошло мероприятие, посвященное 12-летию Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», сообщается на официальном сайте фонда.

«Эти 12 лет были такими насыщенными в нашей жизни. Я надеюсь, что и в дальнейшем наш фонд будет плодотворно развиваться и воплотит в жизнь новые проекты», — сказал председатель Совета фонда Илдар хазрат Баязитов, выступая на празднике.

В ближайшее время фонд планирует построить Религиозный комплекс изучения Корана «Сулейман» в поселке Левченко. По словам Баязитова, «Ярдэм» многим обязан поселку, поскольку именно здесь начал свою деятельность.

За годы работы фонд стал узнаваемым в России и странах СНГ, отметила вице-президент НИБФ «Ярдэм», директор учебно-реабилитационного центра Малика ханум Гельмутдинова. Фонд поддерживает людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации: это сироты, многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди и другие.

«На наших глазах отчаявшиеся люди, которые оказались на грани пропасти, начинали осознавать смысл жизни. И наша задача — помочь таким людям найти свое место в жизни», — подчеркнула Гельмутдинова.

Фонд «Ярдэм» является лидером в сфере благотворительности не только в республике, но и в России, заметил председатель Попечительского совета Айрат Гимадутдинов. «Работа этого благотворительного фонда является украшением нашей республики, нашего города и также ислама в нашей республике», — сказал он.

На мероприятии также прошла презентация монографии Даниса Гараева «Фонд “Ярдэм”», рассказывающей об истории, теории и практике социального служения.

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