(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана требует заблокировать сайты по продаже дипломов и электроудочек, сообщила и. о. старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В процессе мониторинга Сети специалисты надзорного ведомства Муслюмовского района обнаружили сайт, на котором в свободном доступе была размещена информация о продаже электроудочек – запрещенного в РФ устройства для ловли рыбы», – рассказала Соколова.

Кроме того, прокуроры также обнаружили сайт, на котором были размещены материалы о способах изготовления и продажи школьных аттестатов, дипломов об образовании, а также свидетельств ЗАГС и других документов.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением о признании информации, обнаруженной на ресурсах, запрещенной к распространению в России.

В данный момент заявления рассматриваются.

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