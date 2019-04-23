Казанский Кремль получил 1 млн рублей от российского фонда на проект о межэтнической истории города

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Музей-заповедник «Казанский Кремль» выиграл грантовый конкурс «Гений места. Новое краеведение» Российского фонда культуры. За победу среди музеев Поволжья в номинации «Событие» Казанский Кремль должен получить 1 млн рублей на создание выставки о межэтнической истории города «Я здесь не чужой».

Проект представляет собой своего рода исследование сосуществования и взаимодействия разных культур на протяжении времени в столице Татарстана. Вместе с социологами и представителями различных городских сообществ музейщики планируют представить летопись 1000-летней Казани через личные истории жителей города разных профессий, народностей и конфессий.

Один из акцентов будет сделан на истории Казани конца ХХ века, представленной по личным переживаниям и воспоминаниям как коренных горожан, так и переселенцев.

По мнению авторов идеи, проект будет способствовать росту взаимного доверия и открытости в обществе. Фонд поддерживает проекты, направленные на осмысление гения места и его истории через судьбы жителей. Такова основа концепции организации, предоставляющей грантовую поддержку музею.

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