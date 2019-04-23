Компания «РИТЭК» стала лауреатом конкурса «Благотворитель года» в Татарстане

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ООО «РИТЭК», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») стала лауреатом ежегодного республиканского конкурса «Благотворитель года-2018».

Итоги конкурса подвели в Казанском Кремле при участии Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. В очередной раз был отмечен значимый вклад компании «РИТЭК» в поддержку республиканских социальных проектов.

Диплом лауреата из рук первого заместителя Премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина и директора благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной получил заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» (структурное подразделение ООО «РИТЭК») Николай Нефедов.

В 2018 году «РИТЭК» провел в Татарстане IX конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», профинансировал строительство автодороги Сарсак — Омга — Татарский Тансар, расположенной в Агрызском муниципальном районе РТ, и дорог на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района РТ.

Компания направила средства на ремонт детских дошкольных учреждений. РИТЭК также организовал проведение новогодних утренников с участием артистов из Казани, вручил подарки более 1,3 тыс. школьников общеобразовательных учреждений и воспитанникам детских приютов в городах и районах республики.

С 2010 года РИТЭК проводит в Татарстане конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях поддержки инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем. В этом году в Казани было объявлено о начале 10-го, юбилейного конкурса. За годы, что проходит конкурс, в республике воплощены в реальность тысячи социальных проектов в разных направлениях: образовании, медицине, культуре. Большинство из них ориентированы не только на настоящее, но и на будущее.

Кроме того, РИТЭК регулярно принимает финансовое участие в республиканской программе социальной ипотеки, благодаря которой тысячи жителей Татарстана смогли улучшить свои жилищные условия. В частности, в прошлом году компания перечислила на реализацию проекта 114,3 млн рублей.

Республиканский конкурс «Благотворитель года» проводится в Татарстане с 2007 года. В нем участвуют юридические лица и отдельные граждане, которые оказывают благотворительную помощь жителям и организациям Татарстана. За эти годы татарстанские благотворители собрали пожертвования на сумму 38 млрд рублей.

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