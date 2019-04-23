(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Пивоваренный завод в Набережных Челнах «Булгарпиво» и Сбербанк рассмотрят возможность заключения мирового соглашения в деле о кулерах. Предприятие требует с банка 225 тыс. рублей долга, а также стоимость невозвращенных и сломанных бутылей. Дело рассматривается в Арбитражном суде РТ.

«Уважаемый суд, в коридоре общались с представителем истца, поступило предложение рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения. Вы поддерживаете это ходатайство или нет?», — обратился представитель ответчика к истцу.

Представитель «Булгарпиво» отметила, что лишь «прощупывала почву», а инициатива должна исходить от ответчика. Тот в свою очередь заявил, что донесет предложение до выше стоящего руководства банка.

На предварительном заседании у судьи возникли претензии к представленным истцом документам. К примеру, к делу не приобщены некоторые накладные, фигурирующие в заявлении. Судья призвала «Булгарпиво» привести требования в надлежащий вид. Слушание дела продолжится в середине мая.

ОАО «Булгарпиво» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ПАО «Сбербанк» об обязании ответчика вернуть исцу 38 водных диспенсеров (кулеров — прим. Т-и) и о взыскании долга в сумме 90 628,00 рублей, сообщало ранее ИА «Татар-информ». Кроме того, в исковых требованиях значится стоимость 1 тыс. 259 невозвращенных ПЭТ-бутылей в сумме 125,9 тыс. рублей и стоимость ремонта водных диспенсеров в сумме 9 тыс. 230 рублей.

Между ПАО «Сбербанк» и ООО «Булгарпиво» были заключены 3 договора поставки для подразделений в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

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