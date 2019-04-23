Основная часть уже освоенных средств по нацпроектам в Татарстане ушла на подготовку к WorldSkills

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). На реализацию приоритетных национальных проектов в Татарстане на 2019 год заложено 19,6 млрд рублей, в том числе 15,1 млрд рублей из федерального бюджета. Из них на данный момент освоено 3,6 млрд рублей. Об этом на общественных слушаниях в Государственном Совете РТ сообщил заместитель министра экономики республики Олег Пелевин.

«По оперативным данным отраслевых министерств, на 19 апреля профинансированы мероприятия на 3,6 млрд рублей, или 18% от общего объема средств. Большая их часть направлена на подготовку к проведению WorldSkills Kazan 2019», – рассказал он.

Республика участвует в 47 федеральных проектах. Замминистра отметил, что приоритетами всех нацпроектов выступают человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Эти же приоритеты заложены и в Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года, подчеркнул докладчик.

«В первые три года на реализацию национальных проектов на территории Татарстана будет направлено свыше 42 млрд рублей бюджетных средств, около 32 млрд – из федерального бюджета. В настоящее время в республике заключено 40 соглашений о достижении целевых показателей в рамках реализации региональных проектов и 32 соглашения на предоставление субсидий и других межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», –добавил Пелевин.

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