Татар-информ

23 апреля 2019, 15:00

Спорт

Ольга Павлова: Мировая серия FINA в Казани – это шаг к олимпийскому «золоту» для Татарстана

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Спорт

Ольга Павлова: Мировая серия FINA в Казани – это шаг к олимпийскому «золоту» для Татарстана

Фото: архив/Александр Эшкинин

Спортсмены РТ по итогам соревнований заняли третье место в новой дисциплине «Хайлайт» и второе место в смешанных дуэтах.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Проведение мировой серии FINA по синхронному плаванию в Казани даст сильный толчок развитию этого спорта в Татарстане и станет очередным шагом к олимпийским наградам для спортсменов республики. Об этом заявила председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Ольга Павлова.

«Благодаря легендарному тренеру сборной России Татьяне Покровской впервые мы провели данное международное мероприятие в новом формате – мы вывели его за привычные рамки спортивных стартов и сделали акцент на образовательном направлении. Так как заинтересованы в развитии кадров для своего вида спорта. В рамках образовательного модуля казанского Центра FINA прошёл семинар для тренеров по синхронному плаванию, по итогам которого 32 тренера Республики Татарстан получили сертификат FINA. Параллельно прошла и Школа FINA для судей, по итогам обучения в которой 11 судей, в том числе шесть из Татарстана, сдали квалификационный экзамен», – сказала Павлова.

По ее словам, мировая серия FINA в Казани будет способствовать более качественной работе в секциях и школах на местах, а также повышению уровня региональных соревнований.

«Благодаря Президенту Татарстана и партии “Единая Россия” ежегодно в республике строятся плавательные бассейны, открываются отделения синхронного плавания в спортшколах больших городов и отдаленных сельских районов. Члены сборной команды региона лидируют на федеральных и международных стартах, а в этом сезоне вошли в сборную России. Мы мечтаем об олимпийском “золоте” для Татарстана и уверенно идем к своей цели», – подчеркнула Ольга Павлова.

Накануне во Дворце водных видов спорта Казани грандиозным гала-концертом завершилась мировая серия FINA по синхронному плаванию, которую столица Татарстана приняла впервые. Также параллельно здесь прошел чемпионат России по синхронному плаванию.

Сборная команда РТ поздравила всех участников и гостей международного мероприятия красочным номером «Туган як», посвященным родному краю. Спортсмены Татарстана по итогам состязаний заняли третье место в новой дисциплине «Хайлайт» и второе место в смешанных дуэтах.

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