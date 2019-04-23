За один день жители Татарстана отдали интернет-аферистам почти 400 тысяч рублей

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В минувший понедельник жители Татарстана отдали интернет-аферистам почти 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«Так, на уловки мошенника попался 61-летний житель Альметьевского района. Мужчина продавал в Сети дом, и вскоре с ним связался потенциальный клиент. Он предложил внести предоплату и запросил у продавца реквизиты счета, после чего списал с него 135 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник звонил из Республики Башкортостан.

В этот же день аналогичным образом мошенники обманули и 39-летнюю жительницу Ново-Савиновского района – она пыталась продать на одном из сайтов комнату. Аферисты из Свердловской области списали с ее счета 130 тысяч рублей.

Кроме того, в Челнах 41-летний мужчина попытался купить в Сети листогибочный пресс, нашел выгодное предложение и связался с продавцом. Партнеры заключили договор купли-продажи и челнинец поспешил оплатить покупку, сделав перевод на сумму 117 тысяч рублей. После этого лжепродавец перестал выходить на связь.

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