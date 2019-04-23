(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Суд оштрафовал экс-почтальона из Татарстана, которая три года присваивала деньги ветерана ВОВ, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Суд установил, что с 2015 по 2018 год женщина присвоила более 34 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты субсидий инвалиду и ветерану Великой Отечественной войны», – рассказала Соколова.

В итоге суд Актанышского района назначил 50-летней женщине штраф в размере семи тысяч рублей. Женщина также полностью возместила причиненный ущерб.

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