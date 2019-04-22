В парке Победы 9 мая откроют памятник труженикам тыла и труда

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В казанском парке Победы 9 мая откроют памятник труженикам тыла и труда. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил главный инженер Управления капитального строительства и реконструкции столицы РТ Марсель Салахов.

«Сам памятник отливали в Екатеринбурге. Его скульптор Махмут Гасимов привез в город Казань», – пояснил собеседник агентства.

Кроме того, Салахов добавил, что пока ведется подготовка территории. На следующей неделе строители приступят к монтажу бронзовой фигуры.

«Сейчас обшиваем гранитом. Будем укладывать брусчатую плитку, потом монтаж самого памятника, плюс на него сбоку будем крепить гирлянды. И сделаем гравировку с надписью “Растившим хлеб, ковавшим меч победы“, плюс перевод на татарском будет», – рассказал главный инженер.

Ранее на портале госзакупок появлялась информация о приобретении памятника. Бюджету Казани он обошелся в 3,6 млн рублей.

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