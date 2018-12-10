Артур Шипилов

23 апреля 2019, 14:52

Спорт

Главный тренер и игрок хоккейного «Динамо-Казани» вошли в состав сборной России

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Спорт

Главный тренер и игрок хоккейного «Динамо-Казани» вошли в состав сборной России

Фото: архив/Александр Эшкинин

Вместе с национальной командой Ильяс Хандаев и Владислав Веселов отправились на традиционный послесезонный сбор.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Главный тренер и игрок клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казани» Ильяс Хандаев и Владислав Веселов вошли в состав сборной России. В составе национальной команды они отправились на традиционный послесезонный сбор.

«Послесезонный сбор является восстановительным для игроков и проводится в Сочи на базе крупнейшего спортивного центра. В основную же сборную члены нашей команды попали благодаря удачному выступлению на Универсиаде, где молодежная сборная России завоевала первое место», – пояснили в пресс-службе казанского клуба.

Сбор продлится с 22 апреля по 1 мая на побережье Черного моря.

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