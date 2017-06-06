Минстрой РТ: Через пять лет действующие полигоны уже не смогут принимать отходы

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Через пять лет действующие на территории Татарстана полигоны уже не смогут принимать твердые коммунальные отходы. Об этом на общественных слушаниях в Государственном Совете РТ заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров.

Ежегодно в Татарстане образуется 1,6 млн тонн отходов. При этом в республике работает 49 полигонов, остаточный ресурс которых составляет чуть более 8 млн тонн.

«Получается, через четыре-пять лет мы с вами придем к тому, что все полигоны, которые сегодня задействованы в работе, не смогут принимать ТКО. Уже сегодня нужно принимать меры, чтобы решить эту задачу», – отметил докладчик.

С 1 января этого года в стране начала действовать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами, напомнил Насыров. В восточной и западной зонах РТ планируется создать 41 мусороперегрузочную станцию, один железнодорожный мусороперегрузочный терминал, 11 мусоросортировочных станций, пять межмуниципальных полигонов ТКО. Источники финансирования строительства этих объектов еще не определены.

В прошлом году Кабмин Татарстана утвердил территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами, однако позднее Верховный суд РТ частично отменил ее. Доработанная терсхема сейчас внесена на рассмотрение Правительства региона.

«При утверждении терсхемы мы сможем вплотную заняться необходимыми объектами, чтобы определить конкретные участки, произвести их отвод, начать работы по проектированию и со следующего года заявляться в федеральных программах для получения федеральных средств на их реализацию», – подытожил замминистра.

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