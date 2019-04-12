После группового избиения подростка в Азино в Казани возбуждено дело о покушении на убийство

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). После избиения подростка группой ровесников в казанском Азино возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

«Дело возбуждено по статье о покушении на убийство. В настоящее время идет следствие», – рассказал источник агентства.

По информации источника, несколько участников избиения задержаны. По некоторым данным, речь идет о шестерых подростках.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Азино в Казани несколько подростков избили 17-летнего парня. Момент избиения попал на видео, после чего в соцсетях и мессенджерах распространили информацию о том, что избитый парень скончался. Однако эти данные опровергли полицейские – парень получил сотрясение головного мозга и ушибы и спустя несколько дней был выписан из больницы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.