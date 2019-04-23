В Татарстане поймали водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане поймали 33-летнего водителя легковушки, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В Бугульминском районе Татарстана на 214-м км автодороги Бугульма – Уральск, неустановленный водитель неустановленного автомобиля, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов», – рассказали в ГИБДД.

От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель-нарушитель скрылся с места ДТП.

Инспекторы ГИБДД обнаружили на дороге осколки бампера и бокового зеркала авто. Чуть позже на территории асфальто-бетонного завода обнаружили автомобиль «Лада» с характерными повреждениями кузова. Выяснилось, что машина принадлежит 33-летнему гражданину Армении, который временно проживает в Бугульме.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. За оставление места ДТП мужчину привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав сроком на год. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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