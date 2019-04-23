Татарстан обратился в Минприроды РФ с предложением сделать плавающими сроки весенней охоты

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Госкомитет Татарстана по биоресурсам обратился в Минприроды РФ с предложением сделать плавающими сроки весенней охоты на водоплавающую дичь, чтобы они совпадали с периодом миграции диких гусей через территорию республики. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ Ринат Чиспияков.

«Мы направили предложение в Министерство природных ресурсов России о том, что необходимо выходить с законодательской инициативой, вносить поправки в закон “Об охоте”, чтобы сроки охоты устанавливались не указами высших должностных лиц субъектов, а приказами специальных уполномоченных органов. Это даст возможность оперативно вносить коррективы в сроки открытия охоты, позволит исключить все инциденты, связанные с ранней или поздней весной, сроками пролета птицы», — сказал Чиспияков.

По словам начальника управления, также изучается возможность разделения Татарстан на северную и южную зоны, где будут введены разные сроки охоты. «Многие охотники высказываются в пользу того, что стоит разделить республику на две зоны. Мы будем рассматривать этот вопрос, тем более что законодательство не исключает установление двух сроков охоты. Можем попробовать установить для Заволжья один срок охоты, а для других территорий иной срок. Хотя тут есть свои минусы, поскольку охотники будут перемещаться из зоны в зону, возникнут вопросы равномерной нагрузки на охотничьи угодья», — пояснил Чиспияков.

С инициативой изменить сроки охоты в Татарстане ранее обратился в Госкомитет РТ по биоресурсам председатель старейшей в республике охотничьей организации — «Татохотрыболовобщества» Ильхам Садыков. Он озвучил мнение около 8 тыс. татарстанских охотников. По словам Садыкова, в южных районах республики пернатая дичь начинает мигрировать с начала апреля, пик перелёта приходится на середину месяца и затем перемещается на север республики. «В конце апреля начинаются посевные работы на всей территории Татарстана, что также существенно влияет на численность птиц и на условия охоты. Кроме того, в конце апреля устанавливается жаркая и сухая погода, а значительное количество охотников в угодьях повышает риск возникновения пожаров в республике», — пояснил председатель «Татохотрыболовобщества».

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