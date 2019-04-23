Татар-информ

23 апреля 2019, 13:08

Экономика и финансы

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в полтора раза

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Экономика и финансы

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в полтора раза

Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). ВТБ по итогам I квартала 2019 года нарастил продажи розничных кредитов до 382 млрд рублей, на 55% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Портфель привлеченных средств физлиц (с учетом инвестпродуктов) вырос на четверть – до 4,65 трлн рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ вырос на 5% и достиг 2,96 трлн рублей. За I квартал банк нарастил свою долю на рынке на 0,13 процентных пункта – до 19,06%. Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

За первые три месяца банк выдал рекордное количество кредитов наличными – свыше 338 тыс. на общую сумму 217 млрд рублей, что более чем на 60% превышает результат за первый квартал прошлого года. Портфель кредитов наличными достиг 1,26 трлн рублей. Ипотечные продажи выросли на 53% – до 148 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов составил 1,46 трлн рублей.

В рамках автокредитования выдачи увеличились на 13%, до 17 млрд рублей. Количество оформленных кредитных карт выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 318 тыс. штук. Это стало рекордным показателем за всю историю работы банка.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ с учетом инвестиционных продуктов вырос за I квартал до 4,65 трлн рублей. Ресурсный портфель банка достиг 3,92 трлн рублей, портфель инвестиционных продуктов – 726 млрд. ВТБ является одним из лидеров в привлечении средств: доля банка на рынке в этом сегменте увеличилась с начала года на 0,37 процентных пункта – до 13,92%.

По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Анатолия Печатникова, во II квартале банк продолжит наращивать свои показатели на розничном рынке и запустит ряд новых технологичных проектов. В мае этого года ВТБ начнет продажи Единой карты петербуржца. А к концу квартала ВТБ планирует подключить более 500 офисов к Единой биометрической системе. 

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