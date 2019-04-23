Татар-информ

23 апреля 2019, 13:20

Спорт

Генменеджер «Ак Барса»: Переговоры с будущим главным тренером находятся в финальной стадии

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Спорт

Генменеджер «Ак Барса»: Переговоры с будущим главным тренером находятся в финальной стадии

Фото: архив/Михаил Захаров

Переговоры о контрактах новых игроков казанский клуб начнет после 30 апреля.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Генеральный менеджер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Рафик Якубов поделился информацией о переговорах с будущим главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию. Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учетом всех интересов “Ак Барса“», – приводит пресс-служба клуба слова Якубова.

Вдобавок отмечена селекционная работа «Ак Барса» в межсезонье: переговоры с новыми игроками начнутся после 30 апреля. До этого момента клуб сделает квалификационные предложения ограниченно свободным агентам.

Много лет бывший наставником «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов 11 апреля по собственному желанию покинул пост главного тренера.

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