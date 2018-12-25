Татар-информ

23 апреля 2019, 12:20

Сельское хозяйство

Айрат Хайруллин: Сокращенный день для сельских женщин необходимо закрепить в Трудовом кодексе

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Сельское хозяйство

Айрат Хайруллин: Сокращенный день для сельских женщин необходимо закрепить в Трудовом кодексе

Фото: архив/Рамиль Гали

Соответствующий законопроект на прошлой неделе был внесен в Государственную Думу.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). На прошлой неделе, 18 апреля, депутаты внесли в Государственную Думу законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Эта инициатива является результатом в том числе и дискуссии, прошедшей в рамках отчета Правительства России в Госдуме, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, соответствующий вопрос был напрямую задан Председателю Правительства Дмитрию Медведеву. Он выражал позицию парламентариев, направленную категорически против отмены сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.

36-часовая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской местности, с сохранением размера заработной платы, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами, была установлена постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» с 1 января 1991 года.

Сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и существовал риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты. «По результатам встреч, широкого обсуждения и при однозначной поддержке всех сторон мы вносим этот законопроект», – пояснил Исаев.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 262 Трудового кодекса, регламентирующую дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности.

«Женщинам, работающим в сельской местности, коллективным договором или трудовым договором устанавливается один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый по их письменному заявлению, повышенная оплата труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, а также сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе», – говорится в тексте законопроекта.

«По факту сельские женщины на самом деле работают не 36 часов, отраженных в статистике, а гораздо больше часов, и зарплату за свой труд в среднем получают в два раза ниже, чем в городе, из-за более низкой доходности сельского хозяйства и нескончаемого диспаритета цен», – заявлял ранее координатор федерального проекта «Российское село», член фракции «Единая Россия» в Госдуме Айрат Хайруллин.

Тогда он рассказал, что они с коллегами выступают против того, чтобы женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, был увеличен рабочий день. «Мы должны думать прежде всего над тем, как выровнять уровень зарплат в городе и в деревне. А эти часы, во-первых, посчитаны не совсем объективно, не учитывают времени в дороге и не дадут должного экономического эффекта. Сельским женщинам, у которых и без того труд тяжелый, условия жизни хуже и еще есть домашнее хозяйство, даже там, где есть разница в часах, они дают возможность управляться со всем этим, а иногда дают возможность просто отдохнуть. Я думаю, они это заслужили», – прокомментировал Хайруллин.

«В настоящее время в части сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, работающих в сельской местности, данная норма подзаконного акта является дополнительной гарантией, действующей уже 28 лет. Однако имеет место противоречие указанного пункта статье 91 Трудового кодекса в части нормальной продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. Принятие предлагаемых изменений позволит закрепить в Трудовом кодексе актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской местности, придать ей силу федерального закона и исключить имеющиеся противоречия», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие законопроекта потребует признания утратившим силу постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

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