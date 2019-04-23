(Набережные Челны, 23 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах раздадут 60 тысяч георгиевских ленточек, сообщают организаторы акции.

В Автограде акция «Георгиевская ленточка» стартует 24 апреля и продлится до 9 мая. В течение этих дней представители общественных формирований Челнов будут раздавать символ исторической памяти в местах массового пребывания челнинцев.

Ленточки можно будет получить из рук представителей молодежной творческой общественной организации «Фиолетовый НЕ ОН» и «Молодой гвардии» на бульварах Энтузиастов и Боровецкий, перед ТЦ «Омега», площади «Азатлык» и в других местах.

Также георгиевские ленточки получат все участники парада Победы, который пройдет 9 мая возле Мемориального комплекса «Родина-мать».

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