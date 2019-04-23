Òàòàð-èíôîðì

23 àïðåëÿ 2019, 12:54

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îñìîòðåë â Êóêìîðå íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îñìîòðåë â Êóêìîðå íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåäïðèÿòèå èçãîòàâëèâàåò ïëèòû, áîðòîâûå êàìíè, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ëåñòíèöû, ïîäîêîííèêè è äðóãèå èçäåëèÿ èç êàìíÿ.

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â Êóêìîðñêèé ðàéîí ðåñïóáëèêè îñìîòðåë íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó «Ìàñòåð è êàìåíü Èíäóñòðèÿ». Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ïðåäïðèÿòèå èçãîòàâëèâàåò èç íàòóðàëüíûõ êàìíåé îáëèöîâî÷íûå è òðîòóàðíûå ïëèòû, áîðòîâûå êàìíè, êîëîííû, ôîíòàíû, ïàìÿòíèêè, áàðåëüåôû, ëåñòíèöû, ïîäîêîííèêè, êóõîííûå ñòîëåøíèöû, ïîäîêîííèêè, ëåñòíèöû è äðóãèå èçäåëèÿ, îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè.

ÐŸÐ¾ÑÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÐºÐ¸Ñ… ÐžÐžÐž Â«ÐœÐ°ÑÑ‚ÐµÑ€ Ð¸ ÐšÐ°Ð¼ÐµÐ½ÑŒ Ð˜Ð½Ð´ÑƒÑÑ‚Ñ€Ð¸ÑÂ»

Ìèííèõàíîâó ðàññêàçàëè, ÷òî óñòàíîâëåííîå íà ôàáðèêå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü òîêàðíûå è õóäîæåñòâåííûå èçäåëèÿ ðàçíîé ñëîæíîñòè. Ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë îò ðàñïèëîâêè áëîêà äî íàíåñåíèÿ ïðîôèëÿ íà ãîòîâîå èçäåëèå àâòîìàòèçèðîâàí. Êîãäà ïðåäïðèÿòèå âûéäåò íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü, îíî ñìîæåò îáåñïå÷èòü ðàáî÷èìè ìåñòàìè áîëåå 100 ÷åëîâåê.

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ, îçíàêîìèëñÿ ñ òåõíîëîãèåé îáðàáîòêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ êàìíåé è ïîèíòåðåñîâàëñÿ ðåàëèçàöèåé ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà çàâîäà, îíà ïîñòàâëÿåòñÿ êàê ÷àñòíûì ëèöàì, òàê è êîìïàíèÿì Òàòàðñòàíà, à òàêæå Âëàäèìèðñêîé, Ëåíèíãðàäñêîé, Ìîñêîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòåé. 

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Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ôàððàõîâ: Òàòàðñòàí âîøåë â «æåëòóþ» ãðóïïó äîëãîâîé óñòîé÷èâîñòè

Íîâîñòè äíÿ
14:05
Ñóä îøòðàôîâàë ýêñ-ïî÷òàëüîíà èç Òàòàðñòàíà, êîòîðàÿ òðè ãîäà ïðèñâàèâàëà äåíüãè âåòåðàíà ÂÎÂ

50-ëåòíÿÿ æåíùèíà âîçìåñòèëà ïðè÷èíåííûé èíâàëèäó óùåðá, à òàêæå çàïëàòèëà ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà â äîõîä ãîñóäàðñòâà.

14:02
Ïîèñêîâèêè Òàòàðñòàíà îòïðàâÿòñÿ èñêàòü ïîãèáøèõ ïîä Ëåíèíãðàäîì è â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Â ýêñïåäèöèè íàïðàâÿòñÿ àêòèâèñòû èç Çàèíñêà è ïîèñêîâûé îòðÿä êàçàíñêèõ ñòóäåíòîâ.

13:56
«Îíè — íîâûå çâåçäî÷êè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè»: â Êàçàíè îïðåäåëèëè ëó÷øèõ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ

Ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Kazan Fashion Skills ïðèíÿëè 63 äèçàéíåðà èç 17 ðåãèîíîâ ÐÔ.

13:42
Òàòàðñòàí îáðàòèëñÿ â Ìèíïðèðîäû ÐÔ ñ ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü ïëàâàþùèìè ñðîêè âåñåííåé îõîòû

Ñ èíèöèàòèâîé èçìåíèòü ñðîêè îõîòû è ðàçäåëèòü ðåñïóáëèêó íà äâå çîíû ðàíåå âûñòóïèëè ÷ëåíû «Òàòîõîòðûáîëîâîáùåñòâà».

13:28
Ìèíñòðîé ÐÒ: ×åðåç ïÿòü ëåò äåéñòâóþùèå ïîëèãîíû óæå íå ñìîãóò ïðèíèìàòü îòõîäû

Óòâåðæäåíèå íîâîé òåðñõåìû ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ïîçâîëèò ðåñïóáëèêå çàÿâëÿòüñÿ íà ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà.

13:23
Ïîñëå ãðóïïîâîãî èçáèåíèÿ ïîäðîñòêà â Àçèíî â Êàçàíè âîçáóæäåíî äåëî î ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî

Ïî äàííûì èñòî÷íèêà àãåíòñòâà, íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ èçáèåíèÿ çàäåðæàíû.

13:21
Â Òàòàðñòàíå ïîéìàëè âîäèòåëÿ, êîòîðûé ñáèë íàñìåðòü ïåøåõîäà è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Ñìåðòåëüíûé íàåçä ïðîèçîøåë â Áóãóëüìèíñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà íà 214-ì êì àâòîäîðîãè Áóãóëüìà – Óðàëüñê.

13:20
Ãåíìåíåäæåð «Àê Áàðñà»: Ïåðåãîâîðû ñ áóäóùèì ãëàâíûì òðåíåðîì íàõîäÿòñÿ â ôèíàëüíîé ñòàäèè

Ïåðåãîâîðû î êîíòðàêòàõ íîâûõ èãðîêîâ êàçàíñêèé êëóá íà÷íåò ïîñëå 30 àïðåëÿ.

13:14
Ñîòðóäíèêè Ìèíëåñõîçà ÐÒ áóäóò êðóãëîñóòî÷íî ïàòðóëèðîâàòü ëåñ íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè

Ïî÷òè ïîëîâèíà ðàíåå âîçíèêàâøèõ ïîæàðîâ â Òàòàðñòàíå ïðèõîäèëèñü íà ìàé, íî óæå âîñåìü ëåò â ðåñïóáëèêå íå áûëî ëåñíûõ ïîæàðîâ.

13:08
ÂÒÁ óâåëè÷èë âûäà÷ó ðîçíè÷íûõ êðåäèòîâ â ïîëòîðà ðàçà

Äðàéâåðàìè ðîñòà ñòàëè êðåäèòû íàëè÷íûìè è èïîòåêà.

12:58
Â 11 ðàç ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü êëåùåâûì ýíöåôàëèòîì â Òàòàðñòàíå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò

Ñîãëàñíî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÒ, âñå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ÿâëÿþòñÿ çàâîçíûìè.

12:54
Ìèííèõàíîâ îñìîòðåë â Êóêìîðå íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó

Ïðåäïðèÿòèå èçãîòàâëèâàåò ïëèòû, áîðòîâûå êàìíè, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ëåñòíèöû, ïîäîêîííèêè è äðóãèå èçäåëèÿ èç êàìíÿ.

12:44
Âûñîòà ñìîòðîâîé áàøíè «Òþáåòåé Tower» â Êàçàíè äîñòèãíåò 125 ì

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ñîîðóæåíèÿ.

12:38
Òàòàðñòàíöû âûñàäÿò ïî÷òè 2,8 ìëí ìîëîäûõ äåðåâüåâ â Äåíü ïîñàäêè ëåñà

Ñîñíû, åëè è ëèñòâåííèöû âûñàäÿò â Âûñîêîãîðñêîì, Ïåñòðå÷èíñêîì è Ëàèøåâñêîì ðàéîíàõ.

12:32
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÒ: Ìûøèíîé ëèõîðàäêîé æèòåëè Òàòàðñòàíà ÷àùå çàðàæàþòñÿ â ëåñó

Îêîëî 270 ÷åëîâåê â 2018 ãîäó çàðàçèëèñü ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêîé èìåííî â ëåñàõ ðåñïóáëèêè.

12:26
Â Êàçàíè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìïàðê

Íîâàÿ ïëîùàäêà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íà áàçå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî».

12:20
Àéðàò Õàéðóëëèí: Ñîêðàùåííûé äåíü äëÿ ñåëüñêèõ æåíùèí íåîáõîäèìî çàêðåïèòü â Òðóäîâîì êîäåêñå

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò íà ïðîøëîé íåäåëå áûë âíåñåí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

12:10
Èç-çà ïàëà ñóõîé òðàâû â Òàòàðñòàíå âîçíèêëî âäâîå áîëüøå ïîæàðîâ, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó

Êàçàíü ëèäèðóåò ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî ÷èñëó ïîæàðîâ, âîçíèêøèõ èç-çà ãîðåíèÿ ñóõîé òðàâû è ìóñîðà.

12:02
Íîâûå ïîæàðíî-õèìè÷åñêèå ñòàíöèè ïîÿâÿòñÿ â Íèæíåêàìñêîì è Íóðëàòñêîì ðàéîíàõ ÐÒ

Òàòàðñòàí ïîëó÷èë 45 ìëí ðóáëåé ïî íàöïðîåêòó «Ýêîëîãèÿ», ÷òîáû ïîñòðîèòü ÏÕÑ è óñèëèòü ïàòðóëèðîâàíèå ëåñîâ â äâóõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.

11:54
ÊÍÈÒÓ-ÊÕÒÈ íà÷íåò ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ ïî öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

Â âóçå òîðæåñòâåííî îòêðûëè ëàáîðàòîðèþ Emerson ïî àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

11:51
×åëíèíêà, îáâèíèâøàÿ ìåäèêîâ «ñêîðîé» â ïüÿíñòâå, çàïëàòèò øòðàô

Ñóä ñâîèì ðåøåíèåì îáÿçàë îòâåò÷èöó çàïëàòèòü ñàíèòàðó â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà 2 òûñ. ðóáëåé.

11:38
Ìûøèíîé ëèõîðàäêîé ñ íà÷àëà 2019 ãîäà â Òàòàðñòàíå çàáîëåëè 69 ÷åëîâåê

Çà ïðîøëûé ãîä ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêîé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè çàðàçèëèñü 512 ÷åëîâåê.

11:34
Ôàððàõîâ: Òàòàðñòàí âîøåë â «æåëòóþ» ãðóïïó äîëãîâîé óñòîé÷èâîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîïðîåêòîì, ðåñïóáëèêà áóäåò ñîãëàñîâûâàòü äîëãîâóþ ïîëèòèêó ñ Ìèíôèíîì ÐÔ.

11:22
Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ êîíåâîäñòâà ÐÔ ïðåäñòàâÿò íà óòâåðæäåíèå äî 1 èþëÿ
11:08
Ôîíäû Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ ïîïîëíÿòñÿ êîíôèñêîâàííûìè íà òàìîæíå èêîíàìè è ìîíåòàìè

Âñå öåííîñòè áûëè îáíàðóæåíû ñîòðóäíèêàìè Òàòàðñòàíñêîé, Îðåíáóðãñêîé è Ñàìàðñêîé òàìîæåí ïðè íåçàêîííîì ïåðåìåùåíèè ÷åðåç ãðàíèöó Ðîññèè.

Ñîáûòèÿ