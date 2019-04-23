Ìèííèõàíîâ îñìîòðåë â Êóêìîðå íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â Êóêìîðñêèé ðàéîí ðåñïóáëèêè îñìîòðåë íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó «Ìàñòåð è êàìåíü Èíäóñòðèÿ». Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ïðåäïðèÿòèå èçãîòàâëèâàåò èç íàòóðàëüíûõ êàìíåé îáëèöîâî÷íûå è òðîòóàðíûå ïëèòû, áîðòîâûå êàìíè, êîëîííû, ôîíòàíû, ïàìÿòíèêè, áàðåëüåôû, ëåñòíèöû, ïîäîêîííèêè, êóõîííûå ñòîëåøíèöû, ïîäîêîííèêè, ëåñòíèöû è äðóãèå èçäåëèÿ, îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ìèííèõàíîâó ðàññêàçàëè, ÷òî óñòàíîâëåííîå íà ôàáðèêå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü òîêàðíûå è õóäîæåñòâåííûå èçäåëèÿ ðàçíîé ñëîæíîñòè. Ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë îò ðàñïèëîâêè áëîêà äî íàíåñåíèÿ ïðîôèëÿ íà ãîòîâîå èçäåëèå àâòîìàòèçèðîâàí. Êîãäà ïðåäïðèÿòèå âûéäåò íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü, îíî ñìîæåò îáåñïå÷èòü ðàáî÷èìè ìåñòàìè áîëåå 100 ÷åëîâåê.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ, îçíàêîìèëñÿ ñ òåõíîëîãèåé îáðàáîòêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ êàìíåé è ïîèíòåðåñîâàëñÿ ðåàëèçàöèåé ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà çàâîäà, îíà ïîñòàâëÿåòñÿ êàê ÷àñòíûì ëèöàì, òàê è êîìïàíèÿì Òàòàðñòàíà, à òàêæå Âëàäèìèðñêîé, Ëåíèíãðàäñêîé, Ìîñêîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòåé.