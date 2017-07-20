Поисковики Татарстана отправятся искать погибших под Ленинградом и в Сталинградской битве

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня активисты из Заинска отправятся искать останки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны у поселка Ерзовка Волгоградской области, а поисковый отряд казанских студентов поедет в Любань Ленинградской области.

«Вахта там уже началась, многие отряды уже выехали по местам боев. Мы отправляемся сегодня, после обеда», – рассказал руководитель заинского поискового отряда Виктор Никифоров.

Под Ерзовкой погибших бойцов уже ищут поисковики из Альметьевска и Нурлата. Теперь к ним должны присоединиться 18 активистов из Заинска.

«Именно там понесла тяжелые потери 120-я дивизия, которая формировалась в Татарстане», – пояснил собеседник агентства. Как известно, созданная в Казани 120-я стрелковая дивизия (второго формирования) в боях под Ерзовкой потеряла более 5 тыс. бойцов.

Казанские же студенты направятся в город Любань Ленинградской области, в окрестностях которого уже начали свою работу другие поисковики.

«Сегодня отправляются около 20 человек. Вахта на станции Любань началась 20 апреля», – сообщила специалист объединения «Отечество» РТ Джамиля Лукманова.

«Вахта памяти» под Любанью проходит уже около 30 лет. В неудачной попытке прорвать блокаду Ленинграда в ходе Любанской наступательной операции советские войска потеряли не менее 95 тыс. человек убитыми.

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