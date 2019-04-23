Âûñîòà ñìîòðîâîé áàøíè «Òþáåòåé Tower» â Êàçàíè äîñòèãíåò 125 ì

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Âûñîòà ïåðâîé â Òàòàðñòàíå ñìîòðîâîé áàøíè «Òþáåòåé Tower», êîòîðóþ ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè â Êàçàíè, ñîñòàâèò 125 ì. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè Èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà Òàòàðñòàíà ðàññêàçàë èíâåñòîð èç Ïåðìè Ðàøèä Ãàáäóëëèí, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ñîîðóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Êàçàíêè – ðÿäîì ñî Äâîðöîì âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ñìîòðîâóþ ïëîùàäêó îáîðóäóþò íà âûñîòå 95 ì, à íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ðàçîáüþò òåìàòè÷åñêèé ïàðê.
Ïî îöåíêå ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ðåàëèçîâàòü ïðîåêò óäàñòñÿ çà 2,5 ãîäà. Â ãîä «Òþáåòåé Òàóýð» ñìîæåò ïðèíèìàòü äî 500 òûñ. ãîñòåé, óâåðåí îí.
Âûñëóøàâ ðàññêàç áèçíåñìåíà, Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ñìîòðîâîé áàøíè.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî èíâåñòîð ïëàíèðóåò âëîæèòü â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 350 ìëí ðóáëåé.