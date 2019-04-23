Школьники Татарстана смогут задать вопросы специалистам Рособрнадзора о проведении ЕГЭ и ОГЭ

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Рособрнадзор 20 мая откроет горячую линию по проведению государственной итоговой аттестации. В этот день российские выпускники и их родители, в том числе из Татарстана, смогут задать интересующие вопросы руководителю федеральной службы Сергею Кравцову и специалистам ведомства.

«Горячая линия (8(495)984-89-19), посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 11.00», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Все дозвонившиеся на телефон горячей линии смогут задать вопросы об организации ЕГЭ и ОГЭ, изменениях в процедуре проведения экзаменов, содержании экзаменационных материалов, об апелляции и пересдаче.

Вопросы можно отправить заранее по электронной почте (ege@obrnadzor.gov.ru), а также оставить на странице «ЕГЭ и ГИА» в соцсетях.

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