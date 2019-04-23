В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о механизмах недопущения антимонопольных нарушений

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 24 апреля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится посвященная механизмам недопущения антимонопольных нарушений пресс-конференция «Антимонопольный комплаенс».

В мероприятии примет участие заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Гузель Шафигуллина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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