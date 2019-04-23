Татар-информ

23 апреля 2019, 23:18

Общество

В Татарстане изменится расписание движения пригородных поездов Казань – Паратск

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Общество

В Татарстане изменится расписание движения пригородных поездов Казань – Паратск

Изменения в графике движения электричек связаны с ремонтно-путевыми работами на перегоне Юдино – Васильево.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане меняется расписание пригородных поездов, курсирующих из Казани в Паратск и в обратном направлении. Изменения в графике движения будут действовать с 27 апреля по 12 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Пригородный поезд № 6321 отправится из Казани в 6.09 и прибудет в Паратск в 7.22. Электричка № 6324 отправится со станции Паратск в 7.37 и будет в столице Татарстана в 8.50.

«Изменения в графике движения пригородных поездов коснутся всех остановочных пунктов по ходу их следования», – отмечается в сообщении пресс-службы.

На перегоне Юдино – Васильево в период с 27 апреля по 12 июня будут проводиться ремонтно-путевые работы. 

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