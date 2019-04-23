КНИТУ-КХТИ начнет готовить специалистов по цифровой трансформации промышленных предприятий

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В КНИТУ (КХТИ) 22 апреля состоялось торжественное открытие лаборатории Emerson по автоматизации технологических процессов.

В церемонии запуска лаборатории приняли участие помощник Президента Татарстана Равиль Муратов, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, ректор КНИТУ (КХТИ) Сергей Юшко, вице-президент Emerson Automation Solutions в России и СНГ Николай Шестаков и представители отраслевых промышленных предприятий.

Студенты будут осваивать в лаборатории передовые технологии автоматизации промышленных процессов и практические навыки работы на современном оборудовании, а уже работающие специалисты смогут повысить свою квалификацию.

Технологии цифрового управления предприятием Plantweb, применяемые в лаборатории, являются основой решений Эмерсон при реализации проектов цифровой трансформации предприятий. Теперь студенты смогут изучить принципы нейронных сетей, нечеткой логики, модельно-прогнозирующего управления, отработать навыки управления и оптимизации техпроцессов в условиях, приближенных к реальным.

«Это событие очень важно для реального сектора экономики нашей республики, ведь около 45% объема ВВП составляет нефтехимия. Приятно, что среди тех, кто развивает это направление, а также в системе управления, в бизнесе много выпускников технологического университета», – отметил Равиль Муратов.

Помощник Президента РТ подчеркнул также, что Рустам Минниханов выразил глубокую удовлетворенность тем, что в КНИТУ (КХТИ) появилась лаборатория, ориентированная на совершенно новые подходы и технологии, и выразил благодарность всем участникам проекта.

«В создании такой лаборатории важен сам подход», – заметил Сергей Юшко. Ректор рассказал, что с предложением о создании лаборатории на руководство вуза вышли выпускники кафедры автоматизированных систем обработки информации (компания ГКС) в партнерстве с сильным поставщиком.

В свою очередь генеральный директор НПП «ГКС» Айрат Сабиров, обращаясь к студентам, сказал: «Это очень хороший инструмент, работайте, открывайте свой бизнес. Я сам выпускник этой кафедры, и давно хотел, чтобы у студентов была возможность учиться на современном оборудовании. Сегодня моя мечта осуществилась».

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