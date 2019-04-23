В МЦ «Ак Барс» веселые и находчивые сразятся с казанскими звездами КВН

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в молодежном центре «Ак Барс» состоится открытие лиги КВН «Наша лига», что станет отличной площадкой для создания нового материала и подготовки к играм Официальной лиги МС КВН «Республика», сообщает пресс-служба лиги КВН.

Свой старт лига возьмет с этапа 1/4 финала. В рамках игры все коллективы будут соревноваться в двух конкурсах: приветствие и разминка с участием казанских звезд КВН. Ведущим игры стал Александр Волохов – чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «СОК», актер, участник шоу на телеканалах СТС и ТНТ.

Участниками 1/4 финала лиги КВН «Наша лига» станут команды «Гагарин», «Какайата», «Проспект проспектов», «Без разницы», «Кураж», Black Jack, «Майами», «Бим-Бам-Бом», Сборная Деревни Универсиады, Студенческий кампус Деревни Универсиады, «Рамазан», «Энерджи 1999».

В состав жюри игры вошли Денис Косяков – победитель проекта «Смех без правил», Comedy баттла на телеканале ТНТ; Элина Ситдикова – актриса команды КВН «Казань», Премьер-лига КВН; Минтимер Нугманов – руководитель «Нашей лиги» и другие.

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