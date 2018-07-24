Фаррахов: Татарстан вошел в «желтую» группу долговой устойчивости

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан будет согласовывать с Минфином России программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять проект основных направлений долговой политики. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

По словам парламентария, дело в том, что теперь расходы регионов России будут контролировать в зависимости от уровня долговой устойчивости – профильный комитет ГД одобрил соответствующий законопроект. Республика вошла в среднюю («желтую») группу заемщиков.

«Что касается Татарстана, то он относится к наиболее многочисленной группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. Эта группа включает около 45 субъектов», – пояснил Фаррахов.

Регионы с высоким («зеленым») уровнем не будут согласовывать с Минфином РФ программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. В их число вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и ряд других.

В отличие от них, регионы с низким («красным») уровнем смогут только рефинансировать долги и восстанавливать платежеспособность. В их число вошли от пяти до восьми субъектов Федерации, уточнил депутат.

Инициатива была выдвинута после того, как Минфин сообщил о росте госдолга регионов в ближайшее время из-за увеличения социальных обязательств. «Ухудшение финансового состояния субъектов означало, что они не смогут достичь национальных целей и стратегических задач, установленных указами Президента», – прокомментировал Фаррахов.

Государственная Дума рассмотрит соответствующую новеллу на одном из своих заседаний в мае.

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