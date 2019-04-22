«Они — новые звездочки легкой промышленности»: в Казани определили лучших молодых дизайнеров

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани определили победителя и призеров чемпионата молодых дизайнеров Kazan Fashion Skills. Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на мероприятии и побеседовал с участниками и организаторами соревнований.

Чемпионат молодых дизайнеров стартовал в Казани 25 февраля. Заявки на конкурс подали 63 участника в возрасте от 18 до 35 лет из 17 регионов России. При этом большинство из них — девушки.

«Такой чемпионат мы проводим впервые. Он начался 25 февраля — в этот день мы объявили о конкурсе совместно с компанией Serginnetti. В общей массе у нас было подано 63 заявки от 60 девушек и 3 молодых людей. Все они — представители совершенно разных отраслей: рабочая молодежь, студенты различных образовательных учреждений из различных регионов РФ», — поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Он также добавил, что из основного числа участников жюри выбрало всего 16 полуфиналистов, которые 20 апреля представили свои капсульные коллекции на тему «Осенний city-код». Из них в финал чемпионата вышли всего 8 молодых дизайнеров. Опытное жюри, состоящее из сертифицированных международных экспертов, представителей компании Serginnetti и модельеров, оценивало ребят по методике WorldSkills.

«В ней есть четкий инструментарий, который позволяет оценить все действия портного, начиная от замеров и заканчивая раскройкой, шитьем, шириной шва, нитки — огромное количество критериев, как объективных, так и субъективных. По итогам каждого из этих модулей эксперты выносят свои результаты, заносят их в систему, которая все это высчитывает и по итогам двух-трех дней выдает результат. Методика позволяет одинаково оценивать результаты, сравнивать ребят из разных учебных заведений, разных стран», — добавил собеседник агентства.

Дизайнер Витченко Ирина приехала на чемпионат из Волгограда. Девушка не прошла в финал, однако на гала-вечере представила свою полуфинальную коллекцию. Она отметила, что работа на чемпионате оказалась для нее не из легких.

«По 10-балльной шкале я оценю сложность где-то на 7. Мы были поставлены в рамки. Нам дали фотографии ткани, и мы должны были нарисовать по ним модели. То есть мы не знали, какая на ощупь ткань, как она себя поведет. Самые сложные из них — это вельвет и шелк. День я рисовала эскизы, три дня конструировала и 3 дня отшивала модели для полуфинала», — рассказала девушка.

В течение всего вечера в зале стояли манекены с работами участниц, зрители могли проголосовать за понравившуюся модель. Также голосование проходило и в группе компании Serginnetti в социальной сети «ВКонтакте». Участницы, набравшие наибольшее число голосов, получили награды — сертификаты на приобретение тканей компании.

В числе жюри праздника был и учредитель ООО «Модный город» ТМ Serginnetti Сергей Баранов. Он высказал мнение, что программа в образовательных учреждениях, которые готовят специалистов для индустрии легкой промышленности, значительно отстает от запросов бизнеса. Однако благодаря подобным чемпионатам появляется надежда на лучшее, считает он.

«Есть разрыв между запросом бизнеса и существующим образованием. Он составляет порядка 10 лет. То, как работает бизнес, и то, как обучают студентов, очень сильно отличается. Но после того, как я увидел казанский колледж технологии и дизайна, я думаю, что здесь лучик в темном царстве появился. Есть площадка, на этой площадке совершенно адекватное оборудование, думаю, что все это будет хорошо для наших студентов», — прокомментировал Баранов.

Он также добавил, что перед участницами конкурса стояла сложная задача, и назвал их «универсальными солдатами».

«Они у нас — универсальные солдаты, которые за один день должны были нарисовать, сконструировать, сшить и представить нам на рассмотрение модели. Очень достойно получилось. Те, кто знает легкую промышленность, понимают, что обычно это три разных человека — дизайнер, конструктор и швея, которая сшивает. И эта универсальная компетенция, которая сложилась в одном человеке, она дает на самом деле очень много. Из этих людей могут вырасти новые звездочки нашей легкой промышленности», — отметил учредитель торговой марки.

Для гостей и участников гала-вечера чемпионата Kazan Fashion Skills компания Serginnetti подготовила сюрприз — показ новой летней коллекции одежды. Зрители увидели новые модели, которые, по мнению дизайнеров компании, будут популярны в новом сезоне. Также показ устроили и молодые дизайнеры — они представили на суд зрителей результаты своего труда на чемпионате.

В завершении вечера судьи подвели итоги плодотворной работы, которая велась около месяца, и назвали имена призеров и победителя. Так, 3 место заняла представительница Челябинской области Александра Юрьева, серебряным призером стала участница из Татарстана, получившая также приз зрительских симпатий, Эвелина Алтунян. Главную награду — стажировку в компании Serginnetti и денежный приз в размере 100 тыс. рублей завоевала молодой дизайнер из Уфы Дарья Андреева.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информ» девушка призналась, что очень любит участвовать в конкурсах и уже неоднократно получала призы в крупных профессиональных соревнованиях. Кроме того, она представляет сборную Башкортостана на Worldskills.

«Участие в конкурсе дало мне огромный опыт, очень хорошую тренировку, закалку и в принципе саму возможность работать с такими людьми, как наши эксперты. Мне бы и дальше хотелось с ними работать», — подчеркнула Дарья.

Для нее работать на чемпионате было удовольствием. Однако девушка считает, что неподготовленный человек вряд ли справился бы с заданиями. «Для неподготовленного человека это очень сложно. Для человека, который знает, что такое сшить платье за 8 часов, — это легкое задание. Главное — знать, на что обращать внимание в первую очередь», — заключила победительница чемпионата.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.