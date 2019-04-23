Челнинка, обвинившая медиков «скорой» в пьянстве, заплатит штраф

(Набережные Челны, 23 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд наказал пациента «скорой помощи» за утверждение, что бригада, приехавшая к ней по вызову, была пьяна, сообщает городской суд.

Санитар ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По его словам, 12 февраля текущего года бригада скорой помощи в составе трех человек приехала к пациентке. Врач провел осмотр, после чего женщина отказалась от медицинской помощи и вообще, по заявлению медиков, вела себя агрессивно.

Позднее на номер «03» поступил телефонный звонок от челнинки, которая утверждала, что приехавшие к ней по вызову медики были пьяны. Руководство направило своих работников на медицинское освидетельствование. Однако ни у кого из медиков алкоголь в крови не обнаружили.

Санитар посчитал, что его профессиональной репутации нанесен урон, и обратился в суд. Суд своим решением обязал ответчицу опровергнуть распространенные ею сведения о нетрезвых медиках «скорой», а также заплатить в качестве компенсации морального вреда 2 тыс. рублей.



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