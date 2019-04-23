(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Общественный совет в Нижнекамске пополнился двумя новыми участниками. Об этом стало известно на последнем заседании организации, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Муниципальная структура избирается в Нижнекамске сроком на три года. В феврале текущего года совет возглавил Хамза Багманов – бывший руководитель стройки ТАНЕКО и самого завода. Теперь глава «общественников» решил усилить команду.



Перед членами его команды была поставлена первоочередная задача по координации работы в сфере экологии. В итоге в структуру влился Ильшат Салахов, когда-то начинавший свою профессиональную карьеру с Хамзой Багмановым. Сейчас он является заместителем гендиректора ТАНЕКО по техподдежке и качеству.



Еще одно кресло заняла 22-летняя Юлия Большакова. Девушка будет работать в молодежной сфере. На сегодняшний день Юлия работает в центре «Ковер», а перед этим успела попробовать себя в роли журналиста и хореографа.

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