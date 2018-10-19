Минниханову на Совбезе РТ доложат о борьбе с распространением экстремизма и наркотиков в Интернете

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Противодействие деструктивной идеологии и распространению наркотиков станет главной темой заседания Совбеза РТ в Кукморском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Совете безопасности Татарстана.

В повестку заседания включены два вопроса, касающиеся деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий соответственно. С основным докладом о совершенствовании организации адресной профилактической работы антитеррористической направленности выступит глава Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов.

«Как показал анализ, в некоторых муниципальных образованиях к мероприятиям по ресоциализации недостаточно привлекают религиозных деятелей и квалифицированных психологов. Кроме того, стоит вопрос об усилении работы по мониторингу социальных сетей в части регистрации деструктивных сообществ и недопущения роста их подписчиков. Количество таких групп в Интернете за последние годы выросло в пять раз. В этой связи важную роль играют классные руководители в школах. Их соучастие в жизни подростков способно своевременно выявить настроения и провести профилактическую работу», – отметили в Совете безопасности республики.

Для борьбы с распространением деструктивной идеологии на уровне муниципалитетов созданы межведомственные рабочие группы.

Кроме того, на совещании с докладом о деятельности антинаркотической комиссии республики выступит первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. «Ежегодно фиксируется рост вновь создаваемых наркотиков синтетического происхождения. За последние годы их зафиксировано более 170 видов. Что в значительной степени усложняет работу правоохранителей по привлечению к ответственности их производителей и распространителей. Антинаркотической комиссией прорабатывается вопрос приобретения специального оборудования, позволяющего в самые короткие сроки проводить анализ содержимого», – уточнили в Совбезе РТ.

В фокусе внимания властей Татарстана также находится работа по формированию негативного отношения к наркотикам в публичной сфере. Это связано с выявлением большого количества интернет-ресурсов, распространяющих информацию о наркотических средствах. Согласно данным правоохранительных органов, только за прошлый год Роскомнадзор заблокировал 750 таких страниц.

По итогам выездного заседания Совета безопасности будет сформирован протокол поручений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.