Минэкономразвития РФ анонсировало рост реальных доходов россиян

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В текущем году реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти на 1%. Это следует из подготовленного Минэкономразвития РФ прогноза социально-экономического развития страны, пишет «Российская газета».

Аналитики ведомства предполагают, что к росту реальных доходов приведут индексация социальных выплат, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся и поддержка отдельных категорий граждан.

В среднем с 2019-го по 2022-й реальные доходы россиян должны будут расти на 1,8% в год, а в дальнейшем – еще быстрее. К концу 2024 года они увеличатся в общей сложности на 12,3%, рассчитывают в министерстве.

При этом, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей РФ за I квартал 2019 года снизились на 2,3% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные в соответствии с индексом потребительских цен.

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