Стратегию развития коневодства РФ представят на утверждение до 1 июля

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Стратегия развития коневодства Российской Федерации на период до 2025 года будет представлена на утверждение до 1 июля текущего года.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза России, первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел заседание рабочей группы по разработке документа. Заседание прошло с участием руководителей АО «Росипподромы», коннозаводчиков и представителей научного сообщества.

«Участники заседания обсудили вопросы, связанные с увеличением поголовья лошадей и рентабельности их производства, господдержкой отрасли, развитием ипподромной инфраструктуры, воспитанием кадрового резерва и организацией работы национального конного тотализатора», – отмечается в сообщении ведомства.

Стратегия развития коневодства в стране призвана решить ключевые задачи отрасли. В основу проекта легли предложения рабочей группы, сформированной под эгидой Минсельхоза России. Сейчас группе предстоит доработать проект. После этого окончательный вариант будет представлен на утверждение до 1 июля текущего года.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане для занимающихся разведением татарской породы лошадей предусмотрены субсидии.

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